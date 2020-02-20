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«Нефтехимик» пополнил состав защитником «Рубина»

18:58, 20.02.2020
«Нефтехимик» пополнил состав защитником «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Состав «Нефтехимика» пополнил защитник казанского «Рубина» Илья Агапов, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

19-летний футболист уже присоединился к команде на подготовительном сборе в Турции.

Агапов — центральный защитник, в этом сезоне сыграл за молодежную команду казанского клуба 7 матчей, отдав 1 голевую передачу. Он является воспитанником академии «Рубина».

Также команду Юрия Уткульбаева пополнил нападающий Артем Котик, получивший повышение из «Нефтехимика-Д».

Напомним, ранее из «Рубина» в нижнекамский клуб перешел полузащитник Роман Акбашев.

СпортФутбол Татарстан
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