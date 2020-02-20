Итоги дня: Путин предупреждал Медведева об отставке, экстремисты в Казани и новое дело о бандитизме
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 февраля.
- Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с экс-премьером Дмитрием Медведевым его предстоящую отставку. Глава государства подчеркнул, что у него нет секретов от старого друга.
- Сегодня утром оперативники ФСБ задержали в Казани троих подозреваемых в экстремизме. Уже возбуждены уголовные дела по 282-й статье УК РФ.
- В Татарстане впервые за долгое время было возбуждено уголовное дело о бандитизме, рассказал сегодня глава МВД Татарстана Артем Хохорин. По данным ведомства, преступная группа состояла из 19 человек. Семеро из них проходят по статье «Бандитизм».
- Власти Казани готовят строительство жилого массива «Северная Чебакса» в Советском районе города. Мэрия назначила публичное обсуждение проекта планировки территории площадью 52,9 га.
- Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров неожиданно пошел в политику. Он вошел в «Партию Роста» и уже выдвинут петербургским отделением делегатом на съезд партии.
- Госсовет Татарстана одобрил проект закона, который распространит программу реновации на всю страну.
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