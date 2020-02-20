В казанском Кремле прокомментировали исследование о якобы нехватке коек в больницах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова прокомментировала «Реальному времени» расчеты количества коек в Татарстане.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что, если в России возникнет вспышка заболевания, особенно опасная ситуация может сложиться в Татарстане. По данным расчетов, если на одну тысячу человек будет один зараженный, койка в инфекционном отделении в Татарстане достанется одному из пяти заразившихся.

«Республиканским штабом, в состав которого входят руководители министерств и ведомств, сформирован резерв, исходя из погружения в реальную ситуацию. На чем основаны выводы этой консалтинговой сети? Какие данные они взяли за основу исследования? Это требует отдельного изучения. Насколько нам известно, даже федеральный Минздрав не знаком с этим исследованием», — сказала она.