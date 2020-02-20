Главное к утру: еще один иск Мусину, деньги на переселение аварийщиков и неприкосновенность экс-президентов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 20 февраля.
- Защищать интересы протоиерея Димитрия Смирнова команда мусульманских адвокатов готова совершенно безвозмездно. Об этом сообщил адвокат из Казани Руслан Нагиев.
Как пояснил корреспонденту «Реального времени» Нагиев, пока протоиерей не связывался с адвокатом и никак не отреагировал на предложение мусульман о защите. Тем не менее, если это произойдет, услуги адвокатов станут для него бесплатными. Они будут добиваться привлечения к уголовной ответственности за ложный донос.
- В среду президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Они обсудили вопрос выделения денег на программу расселения аварийного жилья. Татарстан и Фонд подписали соглашение о внесении изменений в договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилья.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило требование о привлечении Роберта Мусина к субсидиарной ответственности. На этот раз как конкурсный управляющий «Интехбанка». Об этом сообщила арбитражный управляющий Мусина Елена Рогожкина. Сумма требований не называется.
- В среду комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку в Конституцию, которая гарантирует неприкосновенность бывшим президентам страны. Авторы считают, что такая норма повысит независимость главы государства
- В среду на канале «Осторожно, Собчак!» было опубликовано интервью певицы Алсу, которое она дала Ксении Собчак. Во время съемок артистка научила свою собеседницу детскому ругательному стишку на татарском языке. Когда Собчак попросила Алсу сказать что-нибудь по-татарски, та смогла вспомнить следующую фразу: «Мин сине яратам, кэжэ бугы ашатам».
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