Главное к утру: Татарстан в рейтингах, отставка Суркова и блог о съемках фильма Бекмамбетова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 февраля.
- Татарстан вошел в тройку регионов по выручке от животноводства. Лидерами среди регионов России по выручке в области животноводства стали Дагестан (12,1 млрд рублей), Татарстан (8,4 млрд рублей) и Калмыкия (6,5 млрд рублей). Об этом сообщается в исследовании «Россельхозбанка». Самый большой вклад в общероссийскую выручку в сегменте растениеводства сделали Краснодарский край (62 млрд рублей), Ростовская (46,9 млрд рублей) и Саратовская (36,4 млрд рублей) области.
- Татарстан занял девятое место в рейтинге незаконной онлайн-продажи алкоголя. Об этом говорится в результатах исследования Центра мониторинга оборота алкогольной продукции в сети интернет «Щит» (ЦМАПИ), которое проводилось с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года. В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Подмосковье, Красноярский край, Ростовская область и Якутия. Топ-10 замыкает Новосибирская область
- Казанский федеральный университет занимает 134-е место в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, составленном британской компанией Times Higher Education (THE). Напомним, что в прошлом году КФУ вошел в топ-100 рейтинга и занял 99-е место.
Также в группу 401—500 попал Казанский национальный исследовательский технологический университет.
- Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ об этом вступил в силу 18 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
- Актер Павел Прилучный, играющий главную роль в фильме о побеге советского летчика Михаила Девятаева из концлагеря, будет снимать блог о том, как погружается в роль.
«Процесс съемок фильма настолько удивителен и драматичен, что зрителю наверняка будет интересно понаблюдать за этим со стороны. Это будет лайфстрим, без сценария. Совершенно авторская история. Сценарием станет жизнь Павла, его новый опыт. Какова будет степень откровенности этого материала, он решит сам», — рассказал режиссер картины Тимур Бекмамбетов.
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