Итоги дня: уход Бильгильдеевой с поста главы реготделения «Справедливой России», дело скандально известной матери из Челнов, коронавирус у россиян
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 февраля.
- Много лет возглавлявшая татарстанское отделение партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева покинула свой пост — об этом стало известно сегодня. И если собственное дело о мошенничестве она связывала с деятельностью во главе партии, то прекращение этой деятельности с обвинением в мошенничестве не связывает — лишь говорит, что теперь намерена заняться проблемами «на федеральном уровне». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым руководителем следственного управления СК России по Татарстану Валерием Липским.
- Также Минниханов провел очередную серию встреч с представителями крупных компаний-застройщиков, ведущих свою деятельность на территории Казани и Высокогорского района РТ. Они озвучили свои вопросы, связанные с переходом стройотрасли на механизм эскроу-счетов, а также предложили ряд мер по снижению себестоимости строительства, что будет способствовать повышению спроса на рынке.
- Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней скандально известной многодетной матери из Набережных Челнов Агины Алтынбаевой. Она обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни, и применении насилия в отношении представителя власти.
- Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. По данным ведомства, у женщины, госпитализированной накануне, наличие коронавируса не подтвердилось. При этом вирус был обнаружен у ее супруга.
- В Татарстане утвердили перечень приоритетных инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям инвестиционной политики РТ, определенным Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2020—2022 годы. Так, на Казанском молочном комбинате модернизируют и расширят производство, в Набережных Челнах построят завод по производству свинца путем переработки аккумуляторов.
- Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС. Своим решением он отменил решение Международного арбитражного суда.
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