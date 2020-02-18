С 2018 года ФСБ предотвратила более 50 атак на образовательные учреждения

С 2018 года Федеральная служба безопасности предотвратила более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения, а также пресекла деятельность около 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью более 50 тыс. человек.

Кроме того, силовики пресекли деятельность более 260 пропагандистов экстремистской идеологии, которые вели «масштабную пропаганду радикальной идеологии», нацеленную на формирование у подростков «антиобщественных настроений» и жестокости. Велась работа с более 7 тыс. подростков, «попавших под влияние деструктивных идей».

Нападения планировали социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи. Они состояли в интернет-сообществах, «пропагандирующих идеологию убийств» и «ориентированных на возрастную категорию 12—17 лет», пишет RT со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Ранее сегодня стало известно, что в Крыму предотвратили теракты в образовательных учреждениях, которые готовили два подростка из Керчи 2003 и 2004 годов рождения, оба задержаны.