Главное к утру: продажа авиационных двигателей, операция по спасению лошадей и «слабое звено» из Чистополя
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 18 февраля.
- Обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» выставила на продажу три авиационных двигателя. Их стоимость в сумме составит около 830 млн рублей. Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, на торги выставлены двигатель RB 211 стоимостью 222 млн рублей, еще один двигатель за 261 млн, а также двигатель RB 211-TRENT892B, оцененный в 347,6 млн рублей.
- Центробанк может перечислить часть прибыли от продажи более половины акций Сбербанка в бюджет РФ уже в этом году. Первый транш может составить 500 млрд рублей.
«Денежные средства, полученные по сделке, и (или) права требования перечисляются до 1 июня финансового года с учетом условий, определенных в законопроекте (в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году)», — цитирует ТАСС материалы законопроекта.
- В Иглинском районе Башкирии табун лошадей провалился под лед. В ледяной воде оказались 11 лошадей. Для их спасения фермеры пригнали погрузчик, при помощи которого удалось вытащить всех животных приблизительно за 11 минут.
«Лошади зашли на лед по привычке, думая, что он там, как всегда, с полметра», — приводит «Башинформ» слова конезаводчика Сагитзяна Идиятуллина.
- На телеканале «Мир» вышла возобновленная передача «Слабое звено», которую вновь ведет трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. В ней выступил менеджер из Чистополя по имени Владислав. Однако он дошел только до третьего раунда, после чего остальные участники решили его выгнать.
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