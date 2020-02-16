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Татарстанская спортшкола намерена закупить полмиллиона патронов

20:51, 16.02.2020
Татарстанская спортшкола намерена закупить полмиллиона патронов

Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе объявила тендер на доставку 0,5 млн патронов. Начальная цена контракта составит 6,5 млн рублей

Как следует из сообщения на сайте госзакупок, аукцион назначен на 25 февраля. Заявки на него принимаются с 12 по 20 февраля.

До 30 апреля исполнитель должен будет поставить с спортшколу, расположенную в селе Введенская Слобода Верхне-Услонского района РТ, 250 тысяч патронов. Еще по 125 тысяч штук должны быть завезены к 30 июля и 15 сентября 2020 года.

Всего понадобится 300 тысяч патронов для стендовой стрельбы в упражнении трап по 13 рублей за штуку и 200 тысяч патронов для стрельбы в упражнении скит по такой же цене.

Спорт Татарстан
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