Итоги дня: Минниханов признался в любви к Татарстану, наследник Хайруллина и вымогатели-похитители

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 февраля.

В День святого Валентина президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к губернаторскому флешмобу и выложил свое традиционное утреннее фото из окна рабочего кабинета в виде вкладыша жвачки Love is. Картинка подписана так: «Любовь — это каждое утро быть рядом». Пост президента можно трактовать как признание в любви к республике.



Управление активами агрохолдинга «Красный Восток» возьмет на себя Адель Хайруллин, старший сын погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина. Он работает в компании уже пятый год.



В Казани суд выбрал меру пресечения четверым подозреваемым в вымогательстве и похищении человека. Трое отправились в СИЗО, а четвертый — под домашний арест.



Генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров может покинуть совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой». Это следует из списков кандидатур в новый совет директоров, который подготовлен к общему собранию акционеров.



Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в Татарстане в декабре 2019 года снизилась до 8,99%.



«Татнефть» объявила о создании подразделения, которое будет отвечать за повышение эффективности за счет передовых IT-технологий. Руководить вновь созданным подразделением будет замгендиректора по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

