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Хуснуллин предложил перевести цены в строительстве на международные стандарты

15:03, 14.02.2020
Хуснуллин предложил перевести цены в строительстве на международные стандарты
Фото: government.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил перейти на международные стандарты ценообразования в строительной сфере. Он добавил, что этот процесс должен проходить постепенно, а не «завтра или за один год».

Зампред правительства по итогам селекторногго совещания с губернаторами посетовал на большой разброс по ценам в строительной отрасли.

«А что такое неправильное ценообразование? Это неправильное определение цены контракта на старте. Соответственно, провели конкурс, а цена была неправильно определена, и объект не будет построен. Нельзя этим рисковать. Цена должна быть объективной», — приводит его слова ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что Минстрой РФ работает над созданием единой базы сметных нормативов в строительстве. Это позволит провести разморозку расценок.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 25%. Это связано с высокой кредитной ставкой для застройщиков и закрытием мелких строительных фирм.

НедвижимостьОбществоВласть
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