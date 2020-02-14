В «Бегишево» проверяют самолеты на наличие насекомых с коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В аэропорту «Бегишево» сотрудники Роспотребнадзора проверяют международные рейсы на наличие насекомых, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции. Об этом на расширенном заседании ведомства заявил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.

По словам Изиятуллина, сотрудники Роспотребнадзора вместе с командой аэропорта обследуют самолет, в который могут попасть насекомые, являющиеся носителями вируса, передает НТР 24.



Ранее в Нижнекамске в аэропорту «Бегишево» усилили меры безопасности, чтобы снизить риск завоза коронавируса.

