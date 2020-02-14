Главное к утру: четыре гранта на развитие нейронауки, «Татнефть» в Европе и 7,7 млн на фильмы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- Министерство культуры Татарстана в этом году планирует поддержать создание 10 фильмов на общую сумму 7,7 млн рублей. Так, по 500 тыс. рублей выделят на четыре документальных полнометражных фильма о героях Татарстана, военно-патриотических клубах и движениях, военных частях и кораблях, о вкладе татарского народа в строительство Санкт-Петербурга, о ярких представителях субкультур, внесших вклад в общественную жизнь татарстанцев, а также на картину посвященную 75-летию Великой Победы.
- Ученые Университета Иннополис выиграли четыре гранта президента России на развитие нейронауки. Их общая сумма составила 9,6 млн рублей.
Так, руководитель лаборатории нейронаук и когнитивных технологий Александр Храмов выиграл грант в 5,244 млн рублей на развитие ведущей научной школы РФ, которая займется исследованиями на тему «Новые физико-математические методы, основанные на машинном обучении и рекуррентном анализе, для изучения нейронной активности человека при когнитивных процессах».
- Седьмое заседание Государственного совета шестого созыва состоится 20 февраля. В повестке значится 29 вопросов, в том числе семь республиканских законопроектов, две законодательные инициативы Государственного совета, 12 проектов федеральных законов и законодательная инициатива Законодательного собрания Ростовской области.
- В Казани накануне обсудили благоустройство сквера по ул. Авангардной, расположенного возле дома 66. Архитекторы из творческой группы при мэрии Казани предложили поделить сквер на несколько зон и организовать спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадку для воркаута и памп-трек, детские зоны, а также зону отдыха, сообщает пресс-служба программы развития общественных пространств РТ.
- Президент Республики Татарстан, председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов в Женеве встретился с руководством компании Tatneft Europe. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы расширения присутствия татарстанских предприятий на европейском рынке.
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