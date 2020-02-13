Итоги дня: обыски в Ростехнадзоре, штраф Facebook и Twitter на 8 млн рублей, санкции США против башкирского предприятия
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 февраля.
- Приволжское управление Ростехнадзора подтвердило, что следователи татарстанского управления СУКР проводили следственные действия в здании службы. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из начальников отделов службы, которого заподозрили во взяточничестве.
- Госкомпания «Автодор» может построить трассу М-12 Москва — Казань гораздо раньше 2027 года за счет привлечения внебюджетных средств.
- Власти США с 3 февраля ввели санкции против трех организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Ограничительные меры введены против «Кумертауского авиационного производственного предприятия» из Башкирии и еще двух организаций.
- Facebook и Twitter оштрафовали за отказ перенести данные российских пользователей в РФ. Они должны выплатить по 4 млн рублей.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России об открытии в Казани генконсульства Саудовской Аравии. Консульский округ диппредставительства королевства будет включать в себя территории северокавказских республик и Приволжского федерального округа.
- Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ заявил, что всероссийское голосование должно пройти в рабочий день, который объявят выходным. Он также обратил внимание правительства на то, чтобы «этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних».
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