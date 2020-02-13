Главное к утру: должники «Газпрома», рост безработицы и реконструкция блокады Ленинграда
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- На 12 февраля в Татарстане насчитывается 11 810 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это на 295 человек больше, чем неделю назад. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,58% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
- По итогам 2019 года Татарстан занял пятое место по продажам новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России. За прошлый год было продано 3,6 тыс. таких автомобилей, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.
В пятерку по продажам также вошли Москва (19,4 тыс.), Подмосковье (8,9 тыс.), Санкт-Петербург (6,5 тыс.) и Краснодарский край (4,1 тыс.). На эти пять субъектов РФ в прошлом году пришлось 38% доли рынка новых LCV.
- 16 февраля на ипподроме Набережных Челнов состоится военно-исторический фестиваль «Операция «Искра», посвященный прорыву блокады Ленинграда.
На фестивале выступят авторы-исполнители городского клуба авторской песни имени В.С. Высоцкого и народного казачьего хора, а также казаки Боровецкого хутора войска Волжского и участники военно-исторического клуба «Курултай».
- К 2022 году в Татарстане хотят полностью обеспечить всех детей до 3 лет местами в детсадах. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время посещения нового детского сада №33 «Хыял» в Казани.
- «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ среди предприятий в регионах России. Перечень опубликован на сайте «Газпром межрегионгаза», в него вошли компании с просроченной задолженностью за газ на сумму более 10 млн рублей.
В списке присутствуют восемь компаний из Татарстана. Больше всех задолжало ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» (673 млн рублей), меньше всего — ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (10 млн рублей).
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