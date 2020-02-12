Итоги дня: «Сиделка», награждение Айрата Хайруллина посмертно, экзамены по татарскому языку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 февраля.
- В мае в Татарстан прибудет представительная делегация из Уфы — Казань посетит глава Башкирии Радий Хабиров с многочисленной свитой. 14—15 мая пройдут Дни Башкортостана в Татарстане в рамках празднования 100-летия ТАССР. Напомним, год назад состоялись Дни Татарстана в Башкортостане, в которые братская республика во всей красе предстала перед Рустамом Миннихановым. О подготовке к ответной встрече — в материале «Реального времени».
- Депутат Госдумы Айрат Хайруллин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». В среду на итоговой коллегии Минсельхоза РТ Минниханов вручил награду отцу погибшего депутата Назипу Хайруллину.
- Сегодня вступило в силу решение Лаишевского райсуда Татарстана о прекращении уголовного дела о рухнувшем под Казанью «Боинге» за сроком давности. Об этом «Реальному времени» сообщила адвокат одного из обвинявшихся по этому делу летчиков. Напомним, 17 ноября 2013 года при крушении самолета погибли 50 пассажиров и членов экипажа. 24 января 2020 года Лаишевский суд прекратил преследование обвиняемых в этой трагедии, констатировав, что со дня авиакатастрофы прошло более шести лет, которые и составляют срок давности.
- И.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин подписал постановление правительства РТ о внедрении в республике пилотного проекта «Сиделка». Он позволит обеспечить уход за пожилыми и инвалидами.
- Также правительство Татарстана распорядилось обеспечить на территории республики проведение ЕГЭ и ГИА в 2020 году. Также Минобрнауки РТ должно организовать республиканские экзамены по татарскому языку и татарской литературе.
- Следственный комитет России возбудил дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова. Суд признал его виновным в вымогательстве 10 млн рублей и приговорил к трем годам колонии строгого режима. После вынесения приговора Свиридов покончил с собой.
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