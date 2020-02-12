Татнефть и ТАИФ добились признания незаконными обвинений в сговоре на оптовом рынке дизтоплива

Арбитражный суд РТ признал необоснованным предупреждение Татарстанского управления ФАС России о прекращении карательного сговора на оптовом рынке дизельного топлива адрес ПАО «Татнефть» и АО «ТАИФ-НК».

В 2018 году УФАС РТ потребовало от «Татнефть» и «ТАИФ-НК» установить обоснованные оптовые цены на дизтопливо в срок до 5 октября 2018 года. Ведомство заявило, что оптовые цены на заводах «Татнефти» и «ТАИФа» выше, чем в среднем по России, при этом своим автозаправочным станциям «Татнефть» и «ТАИФ-НК» продают дизтопливо дешевле, чем другим.

Суд установил, что предупреждение ведомства было незаконным. Он указал на то, что покупатели дизтоплива имеют возможность приобретать дизтопливо и за пределами республики, передает «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать российскую нефть по ценам мирового рынка.

