Главное к утру: подсчитанные владельцы оружия в РТ, вексельный долг и потепление
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- Татарстан по итогам 2019 года занял третье место среди регионов России по продажам грузовиков. В республике за год было продано 4 тыс. грузовых автомобилей, что на 13,3% меньше, чем в 2018 году.
Первое и второе место заняли Москва и Подмосковье — 9,8 тыс. (-2,3%) и 5,6 тыс. (-16,1%) соответственно. После Татарстана идут Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс.; +13,6%) и Санкт-Петербург (3,6 тыс.; -11,1%). Суммарно на долю этих пяти субъектов пришлось 33% от всего объема продаж новых грузовиков в стране в 2019 году.
- На данный момент в Татарстане насчитывается 45 тыс. владельцев оружия. Если подсчитать — это почти каждый сотый житель республики. Сотрудники Росгвардии сегодня проверили зарегистрированных владельцев оружия. Осматриваются условия хранения оружия и разрешительный документ.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что «начал разбираться с ипотекой», и попросил пользователей Twitter рассказать об условиях кредитования, в том числе о размере процентов.
«Хочу получить реальную ситуацию по рынку от тех, кто пользуется продуктом, а не отчетные цифры. Всем, конечно, не отвечу, но все зафиксирую. Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее!» — написал Хуснуллин.
- Конкурсный управляющий МУП «Альметьевское троллейбусное управление» выставил на продажу право требования вексельного долга МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района» в размере 55 млн рублей. Все векселя были составлены в 2015—2016 годах.
Рыночная стоимость лота составляет 23,1 млн рублей, его выставили на продажу за 20,7 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 марта по 5 июня, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра.
- Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что на этой неделе жителей Казани ожидает комфортная погода.
«Мы находимся на южной периферии глубокого атлантического циклона. В этой связи в эту декаду казанцев ожидает комфортная погода. Сегодня среднесуточная температура воздуха в столице Татарстана должна быть минус 12 градусов. По факту же она составляет минус 6 градусов — аномалия тепла», — цитирует его пресс-служба вуза.
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