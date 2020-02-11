Итоги дня: выплата в 100 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны в Татарстане, ограничение въезда спортсменам из Китая, пожизненные сенаторы
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 февраля.
- Сегодня Рустам Минниханов встретился в Балтасях с ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым, директором краеведческого музея села Ципья Балтасинского района. Во время этого трогательного события президент Татарстана озвучил решение выделить участникам войны дополнительно по 25 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы в честь 100-летия ТАССР. В сумме с 75 тысячами от Владимира Путина получается по 100 тысяч — символическая цифра в год столетия образования республики. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Владелица хостела «Лайк» Раиля Сабитова публично извинилась за отказ заселять граждан Китая из-за вспышки коронавируса. Она сообщила, что никого не хотела обидеть и искренне сожалеет, что лишние меры безопасности были восприняты как расистские.
- В Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая (КНР) для участия в спортивных соревнованиях, в том числе в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин, который пройдет с 19 по 24 февраля в Казани. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия кабинета министров РТ.
- Бывшие президенты России могут получить право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов, они подготовили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституции.
- Для детей школьного возраста в Альметьевске совместно с ПАО «Татнефть» откроют студию «Союзмультфильма». Об этом на заседании общественного совета нефтяной компании, посвященном сфере дошкольного и школьного образования в районе, рассказал директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.
- Центробанк и Минфин согласовали законопроект, который позволит кабмину выкупить долю регулятора в Сбербанке. Средства на эти цели планируется направить из Фонда национального благосостояния.
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