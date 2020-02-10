Итоги дня: первый в Татарстане зооотель, возможно открытие консульства Саудовской Аравии в Казани, «Паразиты» на «Оскаре»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 февраля.
- В Казани открылась первая в республике государственная гостиница для животных. Зооотель основали на базе Казанского ветеринарного центра в Советском районе города, он может вместить до 50 собак и кошек. Услуги передержки можно оплачивать как посуточно, так и по часам, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Стоимость составит от 200 до 1000 рублей в день. Как создавали бюджетный зооотель и что думают о нем казанские зоозащитники — в материале «Реального времени».
- Осужденная экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова просит об условно-досрочном освобождении. К рассмотрению такого ходатайства на днях приступил один из районных судов Казани.
- Сегодня прошла очередная церемония награждения «Оскар». Эксперты Американской киноакадемии признали лучшим фильмом картину корейского режиссера Пона Чжун Хо «Паразиты». Он же был признан лучшим режиссером. «Оскар» за лучшую актерскую работу достался Хоакину Фениксу за роль в фильме «Джокер». Рене Зеллвегер была признана лучшей актрисой за картину «Джуди».
- Девелоперская компания Kravt Invest со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге намерена вложить 1,8 млрд рублей в строительство гостиницы Kazan Expo в Казани. Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана на условиях государственно-частного партнерства.
- В 2019 году объем валового регионального продукта в Татарстане достиг показателя в 2,5 млрд рублей. Об этом рассказали сегодня в Казани на расширенном заседании коллегии Минэкономики РТ.
- Саудовская Аравия рассматривает возможность открытия своего консульства в Казани. Этот вопрос прорабатывается на уровне федеральных министерств и ведомств.
- Строительство мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье вызовет рост цен на проезд в метро. Но только на 3 копейки. Такой невысокий рост прогнозирует глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.
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