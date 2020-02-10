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В России собираются закрыть «вузы-пустышки» в течение полутора лет

16:51, 10.02.2020
В России собираются закрыть «вузы-пустышки» в течение полутора лет
Фото: pxhere.com

В России собираются закрыть «вузы-пустышки» в течение полутора лет.

«И наша система образования полностью очистится», — рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отметив, что сотни таких учебных заведений уже закрыты.

До этого, выступая на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в четверг, президент РФ Владимир Путин призвал продолжить последовательно убирать «вузы-пустышки», отметив, что таких еще достаточно, пишет ТАСС.

Ранее президент республики Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ выразил недовольство показателями инновационности региона и деятельностью вузов республики в части исследовательской работы.

ОбществоОбразование
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