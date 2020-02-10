Следком возбудил дело после столкновения туристических катеров с россиянами на борту в Таиланде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров, на которых находились российские туристы, на таиландском острове Пхукет.



Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

«Председатель Следственного комитета РФ поручил взять ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с российскими гражданами в Королевстве Таиланд, на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.

По данным СМИ, сегодня у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров, на одном из которых находились 39 россиян. В результате аварии 21 российский турист был направлен в больницы, еще двое детей погибли.