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Рустам Минниханов раскритиковал вузы Татарстана за малое количество патентов

12:08, 10.02.2020 1
Рустам Минниханов раскритиковал вузы Татарстана за малое количество патентов
Фото: Реальное время

Президент республики Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ выразил недовольство показателями инновационности региона и деятельностью вузов республики в части исследовательской работы.

Вопросы у Рустама Минниханова также вызывает инновационность региона: «2% — какой мы инновационный регион? Где патенты, где работа? Надо проанализировать, как вузы наши работают. Я очень недоволен».

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:17
    инженеры нужны? А кому и сколько - или лавочки-скамеечки вместо самолетов??
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