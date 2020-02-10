Рустам Минниханов раскритиковал вузы Татарстана за малое количество патентов

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Президент республики Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минэкономики РТ выразил недовольство показателями инновационности региона и деятельностью вузов республики в части исследовательской работы.

Вопросы у Рустама Минниханова также вызывает инновационность региона: «2% — какой мы инновационный регион? Где патенты, где работа? Надо проанализировать, как вузы наши работают. Я очень недоволен».