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Казанский музей соцбыта открыл в Турции филиал музея имени погибшего дипломата Карлова

10:34, 10.02.2020
Казанский музей соцбыта открыл в Турции филиал музея имени погибшего дипломата Карлова
Фото: prav.tatarstan.ru (на фото - дипломат Андрей Карлов)

Сегодня, 10 февраля, в День дипломатического работника , казанский Музей соцбыта совместно с вдовой погибшего дипломата Андрея Карлова открывают филиал музея им. Карлова в турецкой провинции Мерсин.

Музей будет располагаться на базе Российской общеобразовательной школы для детей сотрудников строящейся с участием России атомной станции Аккую.

В экспозиции представлены личные вещи, принадлежавшие российскому дипломату, рукописи, книги, грамоты , коллекция марок , фонотека с музыкальными записями.

Ровно год назад подобный музей при участии казанских музейщиков был уже открыт в Анталии. Новый филиал музея им. Карлова станет частью российского культурного кластера на востоке Турции.

В следующем году экспозиция, посвященная погибшему в Анкаре послу РФ А.Г. Карлову прибудет в Казань и будет представлена на общее обозрение в Музее соцбыта.

Справка

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

Общество Татарстан
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