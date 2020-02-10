Казанский музей соцбыта открыл в Турции филиал музея имени погибшего дипломата Карлова

Фото: prav.tatarstan.ru (на фото - дипломат Андрей Карлов)

Сегодня, 10 февраля, в День дипломатического работника , казанский Музей соцбыта совместно с вдовой погибшего дипломата Андрея Карлова открывают филиал музея им. Карлова в турецкой провинции Мерсин.

Музей будет располагаться на базе Российской общеобразовательной школы для детей сотрудников строящейся с участием России атомной станции Аккую.

В экспозиции представлены личные вещи, принадлежавшие российскому дипломату, рукописи, книги, грамоты , коллекция марок , фонотека с музыкальными записями.

Ровно год назад подобный музей при участии казанских музейщиков был уже открыт в Анталии. Новый филиал музея им. Карлова станет частью российского культурного кластера на востоке Турции.

В следующем году экспозиция, посвященная погибшему в Анкаре послу РФ А.Г. Карлову прибудет в Казань и будет представлена на общее обозрение в Музее соцбыта.