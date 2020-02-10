Казанский музей соцбыта открыл в Турции филиал музея имени погибшего дипломата Карлова
Сегодня, 10 февраля, в День дипломатического работника , казанский Музей соцбыта совместно с вдовой погибшего дипломата Андрея Карлова открывают филиал музея им. Карлова в турецкой провинции Мерсин.
Музей будет располагаться на базе Российской общеобразовательной школы для детей сотрудников строящейся с участием России атомной станции Аккую.
В экспозиции представлены личные вещи, принадлежавшие российскому дипломату, рукописи, книги, грамоты , коллекция марок , фонотека с музыкальными записями.
Ровно год назад подобный музей при участии казанских музейщиков был уже открыт в Анталии. Новый филиал музея им. Карлова станет частью российского культурного кластера на востоке Турции.
В следующем году экспозиция, посвященная погибшему в Анкаре послу РФ А.Г. Карлову прибудет в Казань и будет представлена на общее обозрение в Музее соцбыта.
Справка
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
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