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Татарстан перевыполнил план по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»

10:13, 10.02.2020
Татарстан перевыполнил план по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»
Фото: pixabay.com

На курируемый Минэкономики РТ в республике национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году было потрачено около 2 млрд рублей. Все годовые показатели в рамках данного нацпроекта были перевыполнены, сообщается на итоговой коллегии министерства.

Уточняется, что подведомственные Минэкономики РТ организации — Гарантийный фонд, Региональная лизинговая компания, Фонд поддержки предпринимательства помогли бизнесу дополнительно привлечь более 12 млрд рублей. Треть всех мер финансовой поддержки была направлена на развитие предпринимательства в сельской местности.

Также в прошлом году был перевыполнен план нацпроекта по числу выведенных на экспорт субъектов МСП. В Татарстане 94 предприятия впервые вышли на экспортные рынки, их общий объем экспорта превысил 25 млн долларов США. В поставках — продукты питания, стройматериалы, медицинские изделия.

Бизнес Татарстан
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