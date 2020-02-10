Короновирус обнаружен у гражданина Украины на лайнере, где находится семья из Казани

Стало известно, что новый короновирус подхватил гражданин Украины, отдыхающий на лайнере Diamond Princess, где находится семья из Казани. Это первый сслучай заражения гражданина Украины.

Кроме него вирус обнаружен у американца и филлипинцев. Граждан России в списке нет.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

