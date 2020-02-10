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Короновирус обнаружен у гражданина Украины на лайнере, где находится семья из Казани

04:31, 10.02.2020
Короновирус обнаружен у гражданина Украины на лайнере, где находится семья из Казани
Фото: pixabay.com

Стало известно, что новый короновирус подхватил гражданин Украины, отдыхающий на лайнере Diamond Princess, где находится семья из Казани. Это первый сслучай заражения гражданина Украины.

Кроме него вирус обнаружен у американца и филлипинцев. Граждан России в списке нет.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

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