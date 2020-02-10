Ильсур Метшин принимает участие в X Всемирном форуме «Города — территория возможностей» в ОАЭ

Фото: Марат Мугинов

В Объединенных Арабских Эмиратах открылся X Всемирный форум городов «Города — территория возможностей: взаимосвязь культуры и инноваций». Мэр Казани Ильсур Метшин принимает участие в работе форума.

Форума собрал более 18 тысяч участников, в том числе около 500 мэров различных городов и муниципалитетов из Европы, Азии, Африки и Америки. Участники обсудят инновационные механизмы финансирования для устойчивых городов, городские решения в сфере жилья, мобильности, планирования и управления, влияние миграции на города и многие другие темы. Всего в программе форума запланировано выступление 450 спикеров, передает портал мэрии Казани.

Ильсур Метшин встретится с помощником генерального секретаря ООН, заместителем исполнительного директора ООН-Хабитат Виктором Кисобом. Также он проведет заседание Консультативного комитета местных органов власти (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA) при Организации Объединенных Наций.

Ранее на Всемирном саммите объединенных городов и местных самоуправлений Ильсура Метшина избрали председателем Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (ЮНАКЛА).

