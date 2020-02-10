Сегодня в Татарстане ожидается до -7 градусов

В понедельник, 10 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Утром температура воздуха утром днем составит от -2°С до -7°С. В Казани возможно от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -6°С.