Рустам Минниханов: «Наши студенты попадали под влияние разных экстремистских течений»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил сегодня на заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии. Свою речь он начал с напоминания о том, что мусульманское религиозное образование имеет «тысячелетнюю традицию в нашей стране».



— В советское время развитие мусульманского религиозного образования было прервано. Свое возрождение оно получило в конце 80-х — начале 90-х годов. Вместе с тем, дали о себе знать проблемы, связанные с утратой образовательных традиций, отсутствием квалифицированных кадров. Зачастую наши студенты попадали под влияние разных экстремистских течений. Осознание этих проблем и принятие последовательных решений позволило изменить ситуацию, — заявил Рустам Минниханов.



Логическим продолжением большой системной работы, по словам президента РТ, стало создание Болгарской исламской академии — она призвана стать ведущим мусульманским научно-образовательным духовно-просветительским центром нашей страны, высшим звеном отечественного мусульманского религиозного образования.



Также президент отметил, что «предстоит сделать многое для исполнения поручения президента нашей страны» в части воссоздания собственной исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства.