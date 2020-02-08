Михаил Наумов, МИД РФ: «Очень хорошо, что у нас создается такая исламская академия»

Прибывший на сегодняшнее заседание Попечительского совета Болгарской исламской академии замминистра иностранных дел РФ Михаил Наумов высоко оценил роль академии в международной политике и жизни страны.



— С позиции МИД РФ мы очень рады, что у нас создается такая исламская академия. Болгар — историческое место. Здесь сосредоточено духовное, религиозное, культурное наследие ислама на российской земле, в Татарстане. Это очень важно, поскольку мы работали и работаем в мусульманских, арабских странах. В некоторых есть такие научные религиозные центры, и очень хорошо, что у нас создается такой мощный центр обучения исламу.

Напомним, что сегодня в Болгаре проходит заседание попечительского совета Болгарской исламской академии при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, а также заместителя главы аппарата президента РФ Сергея Кириенко.

