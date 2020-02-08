На судне, где находится семья из Казани, еще у троих пассажиров выявлен коронавирус

Еще у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, где застряла семья из Казани, выявлен короновирус. Таким образом, число зараженных достигло 64 человек.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина.

