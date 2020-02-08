Эксперт рассказал, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов рассказал, что человечество не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего шума и расшифровать сигналы радио- и телевещания внеземных цивилизаций, если такие дойдут до Земли.

Кроме того, земные трансляции тоже нельзя понять на фоне шумов от Солнца.

«Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум. Но никакие инструменты земного класса разложить радиошум на поток осмысленной информации не смогли бы», — передает «РИА Новости» его слова.

Отмечается, что первые радиотрансляции начались в 1909 году, а массовое телевещание стартовало в 30-е годы XX века. Получается, что те из радиоволн, которые смогли пройти сквозь ионосферу Земли, ушли от планеты чуть более чем на 100 световых лет. В то же время размеры Млечного пути превышают 100 тысяч световых лет.