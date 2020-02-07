Итоги дня: смерть депутата Госдумы от Татарстана, снижение ключевой ставки, скандал с хостелом в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 февраля.
- Сегодня вечером в 6 километрах от Лаишево упал вертолет, в котором из Алексеевского района в Лаишевский летели депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин и его помощник Рамис Газизов. В авиакатастрофе выжили двое: пилот и помощник. Сам Хайруллин погиб. Все, что известно на данный момент о крушении вертолета — в материале «Реального времени».
- Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечается в сообщении банка.
- в Казани один из хостелов запретил заселение китайцам из-за коронавируса. Объявление об отказе в заселении гражданам Китая появилось на двери хостела. «Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — значится на объявлении. Сообщение напечатано на русском и китайском языках. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казань, Альметьевск и Лаишево стали лидерамирейтинга Минэкономразвития РТ за январь — декабрь 2019 года. Так, на 9 позиции поднялся Чистопольский район. Алексеевский и Муслюмовский районы — на 7 позиций по сравнению с результатами 2018 года. Это связано со снижением уровня безработицы, увеличением общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию, и увеличением валовой продукции сельского хозяйства.
- Центробанк намерен выпустить памятные монеты в честь 100-летия образования ТАССР. Монеты номиналом в 3 рубля будут выполнены из серебра 925-й пробы. Согласно данным ЦБ РФ, тираж выпуска составит всего три тысячи экземпляров. Во сколько именно обойдется монета для коллекционеров, пока неизвестно.
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