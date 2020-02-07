В Казани таможня задержала жителя Таджикистана, который пытался ввести 21 нож

Фото: Татарстанская таможня

В аэропорту Казани имени таможники обнаружили в багаже гражданина Таджикистана 21 нож.

Как сообщает ведомство, ножи различных конфигураций, состоящие из клинка и рукояти с упором, находились в ножнах. Однолезвийные клинки ножей имели двустороннюю заточку. Экземпляры не были задекларированы.

Владелец холодного оружия, 24-летний молодой человек, уверяет, что приобрел их в Худжанде и привез для выставки в Лениногорск. О том, что ножи для ввоза в коммерческих целях необходимо декларировать, по его словам, он не знал.

Ножи изъяты и будут отправлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.