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Итоги дня: новые глава Следкома по Татарстану и директор музея-заповедника «Казанский Кремль», открытие «Школы 21»

19:00, 06.02.2020
Итоги дня: новые глава Следкома по Татарстану и директор музея-заповедника «Казанский Кремль», открытие «Школы 21»
Фото: ﻿realnoevremya.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 февраля.

  • Новым руководителем следственного управления СКР по Татарстану стал полковник Валерий Липский. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин. Валерий Липский будет занимать этот пост в течение 5 лет.
  • Глава Сбербанка Герман Греф сегодня прибыл с рабочей поездкой в Казань. Он и президент Татарстана Рустам Минниханов уже открыли в столице Татарстана «Школу 21».
  • Сегодня Советский районный суд Казани продлил арест экс-заместителю управляющего ФСС по РТ Камилю Фатыхову, несмотря на просьбы адвокатов смягчить меру пресечения и отпустить их подзащитного под залог 1 млн рублей. Фатыхова обвиняют в мошенничестве на 13 млн рублей в сфере обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Сам он заявил на заседании, что дело строится «на основании оговора со стороны заинтересованных лиц». Подробности — в репортаже «Реального времени».
  • Российская гимнастка Александра Солдатова опровергла новости о своей попытке суицида, выложив видеообращение в «Инстаграме» тренера Анны Дьяченко.
  • Сегодня бывший глава Минкульта Татарстана и исполнительный директор — главный редактор ТНВ Айрат Сибагатуллин назначен директором музея-заповедника «Казанский Кремль». Нового руководителя уже представили коллективу, к руководству музеем он приступит со следующей недели. Подробнее — в нашем материале.
  • Силовики задержали подозреваемого в поджоге здания Никулинского суда Москвы — он кинул коктейль Молотова. Злоумышленником оказался житель Татарстана Руслан Ибрагимов.
Общество Татарстан
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