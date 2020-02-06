Главное к утру: открытие переправы в РТ, оправдание Трампа, дальность полета обновляемых в Казани Ту-160
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:
- Сегодня с 6.00 после проведения необходимых технических работ возобновила работу ледовая переправа в Верхнеуслонском районе Татарстана через реку Волга по маршруту поселок Аракчино — село Верхний Услон.
- Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте. Так, демократы не смогли набрать большинства голосов в рамках голосования в сенате. Для признания Трампа виновным требовалось не менее двух третей голосов. Решение Сената не обжалуется.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщило, что дефицит чеснока в республике в 2020 году не ожидается. По итогам 2019 года урожай составил 3,6 тыс. тонн чеснока. Он производился практически во всех муниципальных районах РТ на площади 389 га, 40 гектаров которых приходится на сельскохозяйственные организации и КФХ.
- Владельца одного из крупнейших российских телеграм-каналов «Футляр от виолончели» Александра Гусова и его напарника задержали сотрудники спецслужб после жалобы премьер-министра Михаила Мишустина. По словам источников Baza, «была озвучена просьба разобраться с писателями». Не уточняется, была ли жалоба премьер-министра связана с уже вышедшими в телеграм-канале материалами либо с готовящимися к публикации.
- Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину. Он согласился с экспертами, которые сообщили, что шипы серьезно портят дорожное покрытие. Также Старовойтов заявил, что стоит определиться, кто будет следить за снижением разрешенной скорости для автомобилей с шипованными шинами.
- Дальность полета модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров. Первый модернизируется, а второй собирается и производится на Казанском авиационном заводе. Увеличить дальность хотят с помощью двигателя НК-32 второй серии.
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