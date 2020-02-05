Итоги дня: Челны вернут почти 200 автобусов, прием пациентов прямо в коридоре больницы, Путин против завышения цен на маски
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 февраля.
- Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» из Набережных Челнов вернуть АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» из-за долгов 190 автобусов. По условиям заключенного между сторонами мирового соглашения автобусы должны быть возвращены до 14 февраля.
- В апреле этого года начнется реализация проекта «Наш двор». Сейчас в Татарстане завершают формировать перечень дворов, работы в которых проведут в первую очередь, список будет опубликован в конце февраля.
- Два сотрудника из Китая, работающие на заводе Haier в Набережных Челнах, находятся на карантине. Это технолог Сунь Цзюньцзюнь и менеджер отдела закупок Ли Жуйсюэ, уточнили в компании. Они приехали в Россию 30 января, сдали все необходимые анализы.
- Изыскания по проекту обхода Набережных Челнов через Каму уже завершены, рассказал журналистам заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов. Разработку проекта планируют завершить в 2021 году, в этом же году запланировано начало строительства.
- В социальной сети набирает популярность пост благодарности одного из пациентов Нижнекамской больницы. Пользователь благодарит молодого врача, который вел прием пациентов прямо в коридоре поликлиники. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Приволжский окружной военный суд вынес решение в отношении десяти обвиняемых в организации и участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Фигуранты уголовного дела получили сроки от 11 до 22 лет лишения свободы в зависимости от степени участия в преступлении.
- Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что построит дом в Осиново, неподалеку от мусоросжигательного завода. «Я действительно готов рядом с ним, где-то в Осиново, построить дом для своей семьи. [...] В том числе для того, чтобы наше население видело, что мы рядом, что мы вместе», — заявил он на открытой отчетной сессии депутатов Осиновского сельского поселения (относится к Зеленодольскому району).
- Президент России Владимир Путин сообщил, что у аптек, которые пытаются нажиться на повышении цен на медицинские маски и противовирусные препараты, необходимо отбирать лицензии. Такое заявление он сделал на встрече с членами правительства.
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