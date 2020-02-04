Главное к утру: жертвы кредитного мошенничества, увеличение потребительского бюджета и обещание Хуснуллина
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- Сотни казанцев стали стали жертвами кредитного мошенничества в магазине «М.Видео». Оформить на себя кредиты их просила семья Садыговых — за каждый договор им платили по 10—15 тыс. рублей. Затем люди приходили в магазин и заключали кредитные договоры и отдавали их вместе с чеками Оксане Садыговой.
- В Татарстане выброшенные новогодние елки пустили на корм козам в крестьянско-фермерских хозяйствах. Елки свозят на фермы грузовиками — деревца идут как добавка к основному рациону коз. Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Диля Карабанова рассказала, что в этот период кора и хвоя помогают козам набраться сил, от этого также увеличиваются надои. При этом едят их только козы определенной породы.
- Правительство Татарстана установило норматив количества животных без владельцев для городов и районов республики. Согласно постановлению Кабмина, в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах количество бездомных животных должно составлять не более 2,8 головы на 1 тыс. жителей, в остальных районах — не более 2 голов на это же количество человек.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал заняться проблемой дольщиков на федеральном уровне. «Вижу много комментариев от дольщиков. Обязательно займусь этой проблемой на федеральном уровне. Фиксирую ваши обращения. Будем работать над решением!» — написал он в Twitter.
- Цех лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов Казанского вертолетного завода стал пилотной площадкой при реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Оператором программы выступает Федеральный центр компетенций (ФЦК), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода. В программе задействован производственный поток изготовления лопастей для вертолетов Ми-38/Ми-171А2.
- Правительство Татарстана утвердило величину минимального потребительского бюджета за IV квартал 2019 года в размере 15 785 рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В III квартале он составлял 15 663 рубля, во II квартале — 15 772 рубля, в I квартале — 15 537 рублей.
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