Итоги дня: новый начальник Управления образования Казани, депортация зараженных коронавирусом иностранцев, первое поражение «Рубина» при Слуцком
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 февраля.
- В Казани представили нового начальника Управления образования. Им стал Ирек Ризванов, директор лицея-интерната для одаренных детей №2 — образцово-показательного по всем меркам учебного заведения, в последние годы уверенно обходящего другие топовые школы Казани. В минувшую пятницу Ризванова представили новому коллективу, а сегодня представили и поздравили на «деловом понедельнике» в мэрии города. Подробнее — в материале «Реального времени».
- 31 января в Елабуге ушел из жизни 93-летний татарстанец — ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. Когда его родственники обратились в военкомат, чтобы получить положенную выплату на захоронение, им ответили, что «такого человека не существует»: разные ведомства запутались в документах. А место под могилу выделили прямо на кладбищенской дорожке.
- Семь управленцев будут представлять Татарстан в финале конкурса «Лидеры России». Полуфинал, на котором определили участников, прошедших в следующий тур, прошел 1 и 2 февраля в Нижнем Новгороде.
- В Татарстане появятся автомобильные номера с новым кодом региона. Это связано с тем, что подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. В частности, 2019-nCoV добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать зараженных иностранцев, а также применять изоляцию и карантин.
- «Рубин» в контрольном матче на втором сборе в Турции уступил датскому «Оденсе» (0:1). Таким образом, клуб потерпел первое поражение при новом тренерском штабе во главе с Леонидом Слуцким.
- Все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в РФ. Таким образом, по состоянию на 3 февраля российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет.
- Правительство Татарстана установило величину прожиточного минимума на IV квартал 2019 года в размере 8 938 рублей. Это на 357 рублей меньше, чем в III квартале (9 295 рублей).
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