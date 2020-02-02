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Врачи рассказали о состоянии студентки из Тюмени, у которой обнаружили коронавирус

14:12, 02.02.2020
Врачи рассказали о состоянии студентки из Тюмени, у которой обнаружили коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Студентка Тюменского индустриального университета, у которой обнаружили коронавирус, чувствует себя прекрасно, заявила заместитель главного врача областной инфекционной больницы Евгения Семенюк.

Она уточнила, что у больной держится температура 37,1 градуса. Сейчас она получает все необходимое лечение.

В больницу девушка поступила 28 января, когда приехала из Китая и почувствовала себя плохо. Ее тут же госпитализировали, поместили в бокс и провели необходимые обследования.

Кроме того, еще четыре человека также находятся в инфекционной больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, передает издание «Вслух.ru».

Ранее сообщалось, что гражданин Китая Ван Юньбинь, один из двух зараженных коронавирусом в России, связался с журналистами и рассказал, что о своем диагнозе узнал из СМИ.

ОбществоМедицинаПроисшествия
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