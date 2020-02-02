Дело о падении глыбы льда на пенсионерку в Челнах направили в суд

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о падении глыбы льда на пенсионерку. Инцидент произошел почти год назад, в середине февраля.

Глыба льда упала на 67-летнюю женщину возле дома № 12 в 50-м комплексе Нового города. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Обвиняемым по делу проходит главный инженер ЖЭУ-51, пишет «Татар-информ». Ем вменяется в вину тот факт, что он не организовал технический осмотр козырьков балконов дома и вовремя не распорядился очистить покрытия от снежных шапок. Дело заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности — максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до года.

Напомним, схожая ситуация произошла год назад и в Казани.