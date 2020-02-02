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Происшествия

Челнинец выжил после падения с седьмого этажа

13:22, 02.02.2020
Челнинец выжил после падения с седьмого этажа
Фото: pxhere.com

Житель Набережных Челнов выпал из окна седьмого этажа накануне вечером. Он остался жив и был госпитализирован с подозрениями на переломы ребер и позвоночника.

Выжить 34-летнему мужчине удалось благодаря тому, что падение смягчили сугробы.

Как уточняют «Челнинские известия», мужчина выпал с высоты случайно: он находился в гостях и вышел на балкон покурить.

Напомним, в декабре минувшего года в Казани из окна выпала 12-летняя девочка. Инцидент привел к гибели ребенка.

Происшествия Татарстан
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