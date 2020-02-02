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Сегодня на уборку снега в Казани выйдут свыше 300 человек и 220 единиц техники

10:58, 02.02.2020
Сегодня на уборку снега в Казани выйдут свыше 300 человек и 220 единиц техники
Фото: kzn.ru/

На уборке снега 2 февраля будут задействованы 306 дорожных рабочих и 220 единиц специальной техники.

За минувшие сутки с улиц Казани уже вывезли более 4100 тонн снега. К уборке города были привлечены 488 дорожных рабочих и 581 единица специальной техники. Кроме того, как пишет пресс-служба мэрии Казани, на дорогах города за сутки было использовано 178 тонн противогололедных материалов.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, днем местами возможен гололед.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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