Сегодня на уборку снега в Казани выйдут свыше 300 человек и 220 единиц техники

На уборке снега 2 февраля будут задействованы 306 дорожных рабочих и 220 единиц специальной техники.

За минувшие сутки с улиц Казани уже вывезли более 4100 тонн снега. К уборке города были привлечены 488 дорожных рабочих и 581 единица специальной техники. Кроме того, как пишет пресс-служба мэрии Казани, на дорогах города за сутки было использовано 178 тонн противогололедных материалов.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, днем местами возможен гололед.