За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первую смерть от вызванной коронавирусом пневмонии зафиксировали на Филиппинах. Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.

Умершим оказался 44-летний мужчина, он был вторым зараженным коронавирусом на Филиппинах. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что погибший прибыл на Филиппины из китайского Уханя, где расположен очаг болезни. Более того, он является жителем этого города.

Ранее в России также были зафиксированы два случая заражения коронавирусом — в обоих случаях речь шла о гражданах Китая. Роспотребнадзор сообщал, что у зараженных болезнь протекает в легкой форме, один из них уже пошел на поправку.