В Казани росгвардейцы помогли мужчине, получившему серьезную травму головы

Военнослужащие войскового наряда казанского специального моторизованного полка Росгвардии оказали доврачебную помощь мужчине, получившему травму головы.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ, военнослужащие патрулировали вечером закрепленный участок, когда заметили на снегу возле одного из домов по проспекту Амирхана дорожку из крови.

Пройдя по следам, росгвардейцы вскоре увидели мужчину, сидевшего на лавочке и державшегося за голову.

На голове у потерпевшего была открытая рана, из которой текла кровь. Сообщив о случившемся дежурному, военнослужащие, имевшие при себе были индивидуальные перевязочные пакеты, оказали пострадавшему первую доврачебную помощь.

Позже выяснилось, травму мужчина получил, споткнувшись и упав на лестнице. Вскоре на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи поблагодарили росгвардейцев за оперативное оказание помощи.