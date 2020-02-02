Количество команд по игре в квиз в Казани превысило сотню

По оценкам организаторов паб-квизов, (командных интеллектуальных игр, проходящих, как правило, в барах), в Казани имеется уже от 100 до 150 постоянных команд.

С учетом того, что команда насчитывает в среднем 4—7 человек, а некоторые из них играют время от времени, общая аудитория таких игр измеряется уже тысячами человек. Аудитория при этом продолжает расти.

«Реальное время» подготовило подробный обзор рынка казанских квизов — издание выяснило, где в городе играют в квиз, чем игра цепляет свою аудиторию и кто и сколько на ней зарабатывает.