Министр энергетики РФ рассказал, как коронавирус повлияет на рынок нефти

Спрос на нефть может упасть на фоне распространения нового коронавируса, полагает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

— [Коронавирус] может повлиять только на снижение спроса, только лишь на это. Если снижение экономики будет [в Китае], прогнозы сбудутся, если так будет развиваться — спрос будет снижаться, — приводит слова министра ТАСС.

Вместе с тем в России уже проработали меры по предотвращению негативных последствий такого развития событий, добавил министр. В частности, Новак рассказал о переговорах с властями Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы отреагировать на снижение спроса можно было сообща в рамках работы ОПЕК.