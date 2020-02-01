Минздрав России разработал памятку по защите от коронавируса
Министерство здравоохранения России разработало памятку по симптомам коронавируса и мерам по защите от него.
В памятке указано, что вирус может распространяться контактным и воздушно-капельным путями. Среди симптомов коронавируса указываются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышенная температура и озноб.
Чтобы не допустить заражение, следует избегать поездок в очаг заболевания — Китай, город Ухань, избегать массовых мероприятий и чаще мыть руки. Также Минздрав рекомендует носить маску (хотя эффективность этой меры ранее ставили под сомнение) и не контактировать с теми, у кого есть симптомы заболевания.ОбществоМедицина
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