Минздрав России разработал памятку по защите от коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало памятку по симптомам коронавируса и мерам по защите от него.

В памятке указано, что вирус может распространяться контактным и воздушно-капельным путями. Среди симптомов коронавируса указываются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышенная температура и озноб.

Чтобы не допустить заражение, следует избегать поездок в очаг заболевания — Китай, город Ухань, избегать массовых мероприятий и чаще мыть руки. Также Минздрав рекомендует носить маску (хотя эффективность этой меры ранее ставили под сомнение) и не контактировать с теми, у кого есть симптомы заболевания.