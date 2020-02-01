Владельца трех радиостанций в Казани купил медиахолдинг «Свежий ветер»
Компанию «Галерея Медиа-Казань» (владеет радиостанциями «Русское радио», «Милицейская волна» и «Новое радио» в столице Татарстана) купил крупный медиахолдинг «Свежий ветер».
О закрытии сделки медиахолдинг сообщил у себя на сайте. Казань там уже указана в качестве города присутствия с упомянутыми тремя радиостанциями.
Сейчас в холдинг входит 41 станция в шести городах.
В сентябре минувшего года также стало известно, что в Казани появится новая радиостанция на татарском языке под названием «Китап» («Книга»). Она будет транслировать татарскую поэзию, рассказы, а также музыку.
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