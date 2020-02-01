Владельца трех радиостанций в Казани купил медиахолдинг «Свежий ветер»

Компанию «Галерея Медиа-Казань» (владеет радиостанциями «Русское радио», «Милицейская волна» и «Новое радио» в столице Татарстана) купил крупный медиахолдинг «Свежий ветер».

О закрытии сделки медиахолдинг сообщил у себя на сайте. Казань там уже указана в качестве города присутствия с упомянутыми тремя радиостанциями.

Сейчас в холдинг входит 41 станция в шести городах.

В сентябре минувшего года также стало известно, что в Казани появится новая радиостанция на татарском языке под названием «Китап» («Книга»). Она будет транслировать татарскую поэзию, рассказы, а также музыку.

