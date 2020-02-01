Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки у смартфонов

Члены Еврокомиссии большинством голосов призвали разработать документ, который обяжет производителей выпускать зарядные устройства для мобильных устройств единого стандарта.

Основная цель нововведения — сделать так, чтобы пользователям смартфонов не приходилось часто покупать новые зарядные устройства и выбрасывать старые. Это должно снизить вредную нагрузку на окружающую среду: подсчитано, что только в 2016 году на одного жителя ЕС пришлось 16,6 кг т.н. «электронных» отходов.

Подобная инициатива рассматривалась в течение почти десятка лет, пишет «Российская газета». Идея встречала сопротивление со стороны производителей мобильных устройств: те заявляли, что новая мера будет подавлять развитие технологий в этой области.